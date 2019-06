Farligt forspil til samleje: Kvinde dræbt af pistolskud

Pistoler og sex har aldrig været en god kombination. Det viser en utrolig sag fra Valrico i staten Florida i USA, hvor den 23-årige Andrew Charles Shinault er blevet varetægtsfængslet og tiltalt for uagtsomt manddrab ved at have skuddræbt sin 24-årige kæreste Paloma Williams i forbindelse med det seksuelle forspil til et samleje. Parret havde kun kendt hinanden i fjorten dage.

Det skriver flere medier heriblandt CBS12, og Tamba Bay Times

I forbindelse med pistol-drabet, der fandt sted den 26. maj, fik politiet et alarmopkald fra Andrew Charles adresse. Da de ankom til gerningsstedet, fandt de den 24-årige Paloma Williams hårdt såret i soveværelset. Hun var blevet ramt af et skud i brystkassen. Skuddet var gået direkte gennem hendes krop og havde smadret en tv-skærm i baggrunden. Det fremgår af en erklæring i forbindelse med anholdensen af den 23-årige Andrew Charles.

Paloma Williams blev hurtigt bragt til det nærmeste hospital. Men her døde hun af sit skudsår.

Den 23-årige Andrew Charles nægter sig skyldig i overlagt drab. Han påstår, at der er tale om et uheld. (Foto: Hillsborough County Sheriff’s Office)

Ifølge en afhøring har Andrew Charles forklaret til politiet, at parret brugte hans egen 9 mm Taurus pistol som en slags middel til seksuel ophidselse. Andrew Charles forklarede, at han først gned pistolen op af sin egen krop, før han lod pistolen glide over sin kærestes krop. Men da pistolen nærmede sig hendes brystkasse, greb hun pludselig hans hånd, og så gik det skæbnesvangre skud af, der kostede Paloma livet.

Andrew Charles har overfor politiet forklaret, at det ikke var hans mening at skyde sin kæreste. Men at der var tale om et uheldt. Han indrømmede også, at han havde indtaget det narkotiske stof methamfetamin to timer før skuddet faldt. Hans kæreste havde indtaget stoffet fentanyl.

Den varetægtsfængslede 23-årige Andrew Charles kan se frem til en afgørelse i sagen i en kommende retssag.