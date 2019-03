Farligt fupnummer: Ring ikke tilbage

Det kostede 1700 kroner for en uforvarende forbruger, da han ringede tilbage til et ukendt nummer

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Din nysgerrighed kan koste dig dyrt.

Det kan i hvert fald koste dig nogle tusinde kroner, hvis du vil vide, hvem du har misset et opkald fra. Det var, hvad der hændte, i det konkrete tilfælde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen advarer om, hvor en person valgte at ringe til et af sine missede opkald.

Det kostede ham 1700 kroner, fordi opkaldet var et vaskeægte fupnummer. Det viser en sag fra Teleankenævnet

- Selvom det kan virke fristende at ringe tilbage, så tænk dig altid godt om, hvis nummeret er ukendt. Foregår opkaldet for eksempel til satellittelefoner, kan det koste dig mange penge, fordi taksterne er meget høje, siger forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann, i en pressemeddelelse.

Taksten lød på svimlende 45 kroner i minuttet, og det var altså nok til at samle en regning på 1700 kroner.

Se også: Fup med ferieboligen: Dårlige skuespillere poserer som salgschefer i britiske rejseselskaber

Søg på nettet

I den konkrete sag konkluderede teleselskabet, at personen havde ringet op til fupnummeret, der startede med +008818, to gange. Og der var ingen kære mor for den fuppede, da Teleankenævnet vurderede, at teleselskabet ikke vidste, nummeret blev brugt til svindel.

- Du skal som udgangspunkt betale for det forbrug, der er registreret på dit sim-kort. Det gælder også, selvom det drejer sig om opkald til fupnumre. Så der er ekstra grund til at være forsigtig. En hjælp kan være at tjekke, om andre har erfaring med nummeret, f.eks. via en søgning på nettet, siger Susanne Aamann.

Fupnummeret var dog blevet blokeret af et andet teleselskab. Derfor vil Teleankenævnet have undersøgt, om teleselskaber kan udveksle information om fupnumre, sådan at de bliver spærret over hele linjen, første gang de bliver opdaget.