Farligt fyrværkeri fundet midt i København

Et suspekt udseende stykke fyrværkeri har fået politiet til at rykke ud i Indre København.

- En borger har fundet noget hjemmelavet fyrværkeri på gaden, som vi mener er en krysantemumbombe, og det har vi sendt vores tekniske tjeneste ud for at få samlet ind, siger den centrale vagtleder ved Københavns Politi Kristian Rohdin til Ekstra Bladet.

Det farlige krudt blevet fundet i Klosterstræde 24, hvor der lørdag eftermiddag har været afspærret.

- Krysantemumbomben er på størrelse med en tennisbold, og sådan noget skal håndteres rigtigt, siger vagtlederen, som forklarer, at myndigheden, der varetager opsamlingen af fyrværkeriet er politiets svar på Hærens Ammunitionsrydningstjeneste (EOD).

Det var en butiksejer, som fandt fyrværkeriet og alarmerede politiet.

Politiet opfordrer borgere, der finder uaffyret fyrværkeri på gaden til at at gøre det samme og aldrig selv at begynde at pille ved det potentielt livsfarlige stads.

Nytårsaften 2014 kostede to fyrværkeriulykker forårsaget af hjemmelavede krysantemumbomber tre menneskeliv i Nordjylland.

En familiefar blev dræbt for øjnene af sine børn. To unge mennesker omkom, og to blev hårdt kvæstet. Mens storebroderen til en af de dræbte mistede det venstre øje, mistede en anden kammerat begge øjne.

