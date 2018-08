Farligt vejr i USA: 14 personer såret

Hagl på størrelse med golfbolde vælter ned over Colorado i USA

Ekstremt farligt vejr hærger tirsdag Coloroda i USA, hvor 14 personer er såret.

Det ekstreme vejr indebærer store hagl på størrelse med golfbolde og en kraftig vind, der brager afsted med 96 kilometer i timen.

I det sydlige Colorado Springs er der set hagl på størrelse med tennisbolde. Her er tre dyr fra Cheyenne Mountain Zoo blevet dræbt af hagl. Der er tale om en and og to gribbe.

Indtil videre er otte af de 14 af sårede personer kørt på hospitalet. Det vides endnu ikke, hvilken tilstand de sårede er i.

