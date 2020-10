En fartbilist forsøgte at gemme sig, da han blev blitzet af ATK i nærheden af Aabenraa tirsdag.

Men bilisten glemte at tænke sig om en ekstra gang, før han valgte at skjule ansigtet med sin mobiletelefon.

Nu modtager han ikke bare en bøde for at overtræde fartgrænsen men også en bøde på 1500 kroner og et klip i kørekortet for at sidde med sin telefon i hånden.

'Det er bare lidt uheldigt', skriver Sydjyllands Politi, der har postet et billede af fartsynderen på Twitter.