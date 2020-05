Fartbølle filmede fire døende betjente

Det har vakt chok og bestyrtelse hos både borgere og politi i Australien, at en 41-årig fartbølle filmede fire døde eller døende betjente, som lå på jorden foran ham efter en trafikulykke.

En af betjentene lå klemt fast under en lastbil.

Alligevel gik den 41-årige Richard Pusey hen til den kvindelige betjent og filmede hende, mens han hånede hende. Kvinden døde kort efter af sine kvæstelser.

Den chokerende begivenhed fandt sted tilbage i april.

Men først nu er de nærmere omstændigheder kommet frem under et retsmøde.

Richard Pusey var blevet stoppet på Eastern Freeway i Melbourne af de fire betjente. Han kørte angiveligt alt for stærkt i sin Porsche. Mens betjentene var ved at undersøge sagen nærmere, mistede en lastbilchauffør herredømmet over sine kølevogn og pløjede ind i betjentene, som var stået ud af deres patruljevogne. Richard Pusey fik dog ikke en skramme.

De fire dræbte betjente. Foto: Politiet i Victoria

I stedet for at yde førstehjælp til betjentene greb Richard Pusey sin mobiltelefon og begyndte at filme ulykkesstedet og de hårdt kvæstede og døde betjente, mens han hånede dem, oplyser flere australske medier.

- Sådan går det. Fantastisk. Absolut fantastisk, kan man høre den nu sigtede mand sige.

I mere end tre minutter gik den filmende mand rundt blandt de smadrede biler, inden han til sidst stak af.

- Jeg ville jo bare hjem og spise sushi, og nu har I (udeladt, red.) min (udeladt, red.) bil, skælder manden ud.

Richard Pusey filmede ikke kun selv. Et kamera - monteret på en af betjentene - fortsatte med at optage efter ulykken.

Alle fire betjente, Lynette Taylor, Kevin King, Glen Humphris og Josh Prestney, blev erklæret døde, da redningsmandskabet nåede frem.

Det har senere vist sig, at Richard Pusey var påvirket af stoffer, da ulykken skete. Han har mandag søgt om at blive løsladt mod kaution, men retten har endnu ikke oplyst, om den vil efterkomme ønsket.

Ulykkesstedet hvor de fire betjente omkom. Foto: David Crosling/ Ritzu Scanpix

Richard Pusey er blandt andet sigtet for hensynsløs opførsel og for at have forhindret opklaringen af sagen. Han flygtede efterfølgende fra stedet.

Puseys mor har tidligere udtalt, at hun tager afstand fra sønnens gerning, og at hun er dybt chokeret over hans opførsel.

Vrede borgere har da også øvet hærværk mod Richard Puseys hjem.

Lastbilchaufføren, som kørte ind i betjentene, er sigtet for skødesløs kørsel.