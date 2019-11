Fartbøller i frækt trick: - Har aldrig hørt om det

Bilister med lidt for meget tryk på speederen forsøger at narre politiets fotofælder ved at maskere sig, når de drøner forbi.

Det viser flere billedet som politiets automatiske fartkontrol fangede, da Sydjyllands Politi torsdag afholdt marathon-måling i kredsen.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Vores ATK Marathon målinger fortsatte i dag. Denne gang på Lunderskovvej (Fokus) i Vejen kommune. Trods udmelding i morges om måling på strækningen gav det 145 sager, 17 klip og så lige et par bilister som prøvede at gemme sig for blitzen ved at dække ansigtet #atkdk #politidk pic.twitter.com/OVq0ZTMOwn — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) October 31, 2019

- Er det normalt, at folk gør det?

- Nej, det har jeg ikke hørt om før, siger vagtchef hos Sydjyllands Politi Mads Leervad Dammark.

Men selvom folk tror, at de er 'smart i en fart' med en maskering, risikerer de alligevel at få et bødeforlæg med posten.

- De gør det jo helt klart, fordi de ikke vil identificeres. Det betyder dog ikke, at vi ikke kan give en bøde. Hvis ejeren ikke af bilen ikke vil oplyse, hvem der har ført bilen, så får han en bøde for det.

I alt blev til 145 sager, og politiet uddelte 17 klip ved torsdagens måling.