Fartbøller smadrede bagrude med økse i raseri

Det er endnu ikke lykkedes politiet at få anholdt tre mænd, som søndag aften skabte en del ravage i Tønderområdet.

Mændene smadrede angiveligt en bagrude på en bil, i raseri over at bilens ejer påtalte, at de havde kørt hurtigt gennem byen.

Der blev brugt en økse eller en økselignende genstand til at smadre ruden, oplyser Jens Peter Rudbeck, der er leder af Område Syds efterforskning.

Episoden fandt sted ved 20-tiden på en rasteplads på Søndre Landevej.

Mindre end en time efter denne hændelse var den gal igen. De tre mænd stod angiveligt bag et overfald på en mand i Vennemose ved Abild.

- Jeg ønsker ikke at oplyse nærmere om, hvad der er sket. Heller ikke noget om den overfaldne mands tilstand. Vi efterforsker sagen, og vi har en god idé om, hvem gerningsmændene er, siger Jens Peter Rudbeck til Ekstra Bladet.