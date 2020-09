Farvel til dræbt søn: Far og mor fik lov at se Jonas

Politiet gav efter for families ønske om at se knivdræbt 31-årig mands ansigt en sidste gang, men det var ikke den forløsning, som drabsofrets far havde forestillet sig

- Det var sindssygt hårdt. Der blev grædt mange tårer, men vi er glade for, at politiet gav os muligheden.

Bjørn Drewsen, far til det nu afdøde offer for det dødbringende knivoverfald sent torsdag i den lille by Gundsømagle, så onsdag over middag for sidste gang ansigtet på sin yngste søn i bygning 11 på Retsmedicinsk Institut i København.

Med til den lille mindestund var også hans kone, en datter, en søn og kæresten til den afdøde 31-årige førtidspensionist med det fulde navn Jonas Niels Frederik Drewsen.

Politiet arbejder stadigvæk intensivt på at samle spor i drabssagen fra Gundsømagle. Her er flere betjente og teknikere i gang på gerningsstedet efter fundet af den døende, 31-årige mand. Foto: Kenneth Meyer

Familien fik lov at se den afdødes ansigt og med hans fars ord sige 'vi elsker dig'. Resten af Jonas Drewsens krop var dækket til med et hvidt klæde.

De nære pårørende var i rummet i op mod 40 minutter, hvorefter de forlod instituttet igen.

Fredfyldt og pæn

- Jonas så pæn og fredfyldt ud. Jeg havde måske forventet en afklaring, men den fik jeg ikke. Spørgsmålet om, hvorfor han skulle dø, er der stadigvæk. Jeg har en stærk følelse af uretfærdighed. Det har ikke ændret sig, siger Bjørn Drewsen.

Besøget fandt sted sideløbende med, at Midt- og Vestsjællands Politi efterforsker drabssagen på højtryk.

Den drabssigtede og varetægtsfængslede 25-årige mand nægter sig skyldig. Privatfoto

Fredag blev en 25-årig mand anholdt og sigtet for at have stukket den nu afdøde mand adskillige gange med kniv i benene, kroppen og i den ene side af halsen. Han blev dagen efter varetægtsfængslet i fire uger på en begrundet mistanke om at være skyldig.

Den unge mand har tidligere været en del af kredsen omkring rockergruppen Bandidos, og i 2018 blev han idømt tre år og ti måneders fængsel for sin medvirken i tyveriet af en en pengeautomat med 1,5 million kroner i Nykøbing Sjælland.

Ekstra Bladet erfarer, at manden var prøveløsladt, da han dagen efter drabet blev anholdt i Slagelse.

Mulige gerningsmænd

Jakob Olsen, vicepolitiinspektør og leder af drabsefterforskningen, bekræfter, at den dræbtes lig blev obduceret tirsdag, men han ønsker ikke at kommentere politiets efterforskning af den konkrete sag. Han henviser til, at grundlovsforhøret af den 25-årige mand blev gennemført bag lukkede døre.

Bjørn og Lotte Drewsen, forældre til den dræbte mand, lægger her blomster på gerningsstedet i Gundsømagle. Foto: Jonas Olufson

Det gjorde det under henvisning til, at der stadigvæk kan være mulige gerningsmænd på fri fod.

Jonas Drewsens forældre har åbent fortalt, at deres nu afdøde søn har en kriminel fortid og en overgang havde et misbrug af hash og alkohol, som han angiveligt havde lagt bag sig.

Familien har ingen idé om, hvorvidt det kan have spillet en rolle i drabssagen, og hvad der kunne være motivet hos den eller de personer, der opsøgte og overfaldt deres yngste søn.

