Farvel til Inge: Tredje offer for ulykke begravet

Der er blevet sagt det sidste farvel til Inge Hoppe Christensen, der på tragisk vis blev revet væk fra livet i en bilulykke.

Hun var ikke den eneste, der blev dræbt 28. juni. Hun sad i en Citroën med sin nevø Mads Hoppe og hans mor, Anne Marie Hjort, da en Porsche Cayenne med op mod 150 kilometer i timen torpederede dem på Assensvej.

De døde alle tre.

Fredag klokken 14 var det Inge Hoppe Christensen, der som den sidste af de tre skulle begraves. Hun blev 63 år.

Altomfavnende Inge

225 mennesker var mødt op ved Sankt Catharinæ Kirke i Ribe for at tage afsked. 125 kunne tage plads på kirkebænkene, mens de sidste 100 på grund af hensyn til coronavirussen måtte følge med i klostergården, hvor opsatte højtalere førte præsten og Inge Hoppe Christensens mands ord fra kirkerummet ud til dem.

Der var mange til stede, der ville sige farvel til Inge Hoppe Christensen. Foto: Hasse Jørgensen

Det fortæller Hasse Jørgensen, en ven af familien, der var til stede ved begravelsen.

- Der blev sat nogle ord på det altomfavnende menneske, hun er, siger Hasse Jørgensen.

- Den var flot, og Inge fik en rigtig god afsked, fortsætter han.

På den hvide kiste i midten af rummet blev der lagt blomster, og hendes børnebørn lagde en helt særlig hilsen til deres bedstemor.

- De har lagt et BilledBladet og et diadem. Hun var royalist, så det, syntes de, hun skulle have med sig, fortæller Hasse Jørgensen.

'Lidt kongelig har man da lov at være' - en afskedsgave fra børnebørnene. Foto: Hasse Jørgensen

Et festligt farvel

Lige så vel som et BilledBladet er farverigt, så var Inge Hoppe Christensen ligeledes en farverig person. Og det kan man mærke til gravøl på Hotel Ribe.

- Der er gravøl med kaffepunch og gin og tonic. Det var i hendes ånd, og det var det, hun godt kunne lide. Hun var jo et festmenneske.

- Hun var altid glad og spredte glæde omkring sig. Og nu sidder vi her alle sammen. Der er blevet sunget 'Over the Rainbow', og der bliver grint, fældet tårer og fortalt anekdoter, siger Hasse Jørgensen.

- Helt surrealistisk

- Det er helt surrealistisk. Jeg talte med hende dagen før. Alt var som det plejer, og så er pludselig ingenting, som det plejer, lyder det fra familievennen Hasse Jørgensen.

Ulykken ændrede alting på et splitsekund. Den sidste dag i Inge Hoppe Christensens liv var på mange måder en god dag, da et af børnene til Inge og hendes mand Per holdt studentergilde.

Fire timer efter var hun væk.

Et af de sidste billeder, der er taget af Inge Hoppe Christensen. Privatfoto

- Det er kommet så pludseligt. Det er nok ikke gået helt op for os, at hun ikke er her mere, fortæller Hasse Jørgensen.

I den bil, der ramte ind i Inge Hoppe Christensen og hendes to familiemedlemmer, sad en 26-årig fører. Han og hans medpassagerer slap med knubs.

Den 26-årige er varetægtsfængslet og sigtet for uagtsomt manddrab, spritkørsel og for at flygte fra ulykkesstedet.

Han erkender, at han kørte for hurtigt, men han nægter sig skyldig i spirituskørsel og uagtsomt manddrab.