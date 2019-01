Farvel til kørekortet: Kørte 108 km/t. på villavej

Fartkontrol fangede her til aften bilist, der overskred hastighedsbegrænsning med mere end 100 procent i boligkvarter i Nordsjælland

En fortravlet bilist blev her til aften fanget af politiets automatiske ATK-fartkontrol i et boligkvarter med villaer og rækkehuse i det centrale Hørsholm i Nordsjælland.

Det kommer han eller hun med sikkerhed til at fortryde.

Køretøjet blev nemlig målt til at køre 108 km/t. i et område, hvor der er en hastigheds-begrænsning på under det halve.

Det bekræfter David Buch, vagtchef i Nordsjællands Politi.

I Nordsjællands Politis tweet beskriver de officielle kontrollanter på strækningen klokken 18.44 trafikanten som en 'vanvidsbilist' og konstatererer tørt, at det er 'vanvittigt at race afsted med 108 km/t.' på en vej omkranset af bymæssig bebyggelse.

Vanvittigt at race afsted med 108 km/t på Højmosen i Hørsholm. Det er hvad en vanvidsbilist er blevet målt til her inden for bymæssig bebyggelse med max på 50 km/t. Den pågældende kan godt vinke farvel til kørekortet! #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) January 30, 2019

- Der er tale om en voldsom overtrædelse, og der er ingen tvivl om, at vedkommendes kørekort er i overhængende fare. Bilisten kørte jo mere end 100 procent over den tilladte fartgrænse, siger David Buch.

Politiets vagtchef forklarer, at der endnu ikke er rettet henvendelse til bilisten, som derfor muligvis endnu ikke er klar over, at fælden klappede.