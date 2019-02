Fastfoodkæde dømt for diskrimination

En leder hos Kentucky Fried Chicken kaldte ansatte for 'perkere'. Det koster nu fastfoodkæden to gange 10.000 kroner

Man kalder ikke ustraffet sine medarbejdere for perkere.

Det står klart, efter at Østre Landsret har dømt en højtstående leder fra fastfoodkæden Kentucky Fried Chicken for diskrimination. Han skal nu sammen med Kentucky Fried Chicken betale to gange 10.000 kroner til de to tidligere medarbejdere Isra Kassem og Ahmad Fayez. Det skriver Fagbladet 3F.

- Det er jeg glad for. Han skal ikke rende og kalde andre det, han har kaldt mig for, siger Ahmad Fayez om sagen, der har kørt over tre år.

- Det har været det værd, siger han til Fagbladet 3F.

Landsretten frikendte dog Kentucky Fried Chicken for sagens anklage om seksuel chikane, ligesom den ikke mente, at de forurettede skulle have erstatning for uberettiget videoovervågning. Derfor har 3F sammen med det tidligere LO, nu FH, anket de to påstande til Højesteret.

For mens Østre Landsret finder det godtgjort, at videoovervågningen i Kentucky Fried Chicken-restauranten i Tilst har overskredet grænserne for, hvad der er lovligt, så mener landsretten ikke, at overvågningen er anvendt så uberettiget, at der er grundlag for at tilkende de to tidligere medarbejdere erstatning.

Og det studser Ilse Werrenrath, jurist i 3F Privat Service, Hotel & Restauration, over.

- Når loven er blevet overtrådt, så må de ramte også have krav på en godtgørelse, siger hun.

Derfor har 3F kæret sagen til det såkaldte kæremålsudvalg, der skal afgøre, om sagen kan føres for Højesteret.

Tidligere har Københavns Byret dømt Kentucky Fried Chicken for også uberettiget at overvåge den dengang 15-årige medarbejder Isra Kassem, der fik tilkendt 25.000 kroner i erstatning.

Denne gang havde 3F krævet 50.000 kroner i godtgørelse for den uberettigede overvågning til både Isra Kassem og Ahmad Fayez, ligesom 3F havde krævet 25.000 kroner i godtgørelse for seksuel chikane til Isra Kassem og en tredje, tidligere medarbejder, Maria Jensen.

Begge forhold frikendte landsretten altså fastfoodkæden for.

Sagen går tilbage til november 2015. Her åbnede en ny filial af Kentucky Fried Chicken i Tilst, Aarhus, og den dengang 15-årige Isra Kassem, 25-årige Ahmad Fayez og 19-årige Maria Jensen var en del af den nyansatte medarbejderstab.

Men i de kommende måneder skulle lederen, ifølge de tre, opføre sig diskriminerede ved at kalde Kassem og Fayez for 'perker', 'abe' og 'billig arbejdskraft', ligesom han skulle have opført sig chikanerende ved at tage på de to kvinder og fortælle en seksuel vittighed.

I Københavns Byret blev lederen dog frikendt for påstandene om sexchikane og diskrimination.

Landsretten frikendte altså igen Kentucky Fried Chicken for anklagen om sexchikane, mens den dømte Kentucky Fried Chicken for diskrimination.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hverken den højtstående leder eller Kentucky Fried Chicken.