Fastholder teori: Milliardærfrue blev dræbt i hjemmet

Det norske politi arbejder stadig ud fra en teori om, at milliardærfruen Anne-Elisabeth Hagen blev myrdet i hjemmet i Lørenskog, som hun delte med husbonden Tom Hagen.

Det meddelte politiet i en pressemeddelelse søndag.

'Politiet mener forsat, at boligen i Sloraveien er gerningssted for et drab. Der er flere skridt i efterforskningen, som skal tages, og adgang til boligen og andre ejendomme er derfor centralt for efterforskningen,' siger politiets anklager Haris Hrenovica i pressemeddelelsen.

'Vi gør alt for at finde hende og afdække, hvad der er sket, og hvem der er ansvarlig,' fortsætter anklageren.

Husbonden Tom Hagen blev anholdt 28. april, men sagen tog en uventet drejning, da han blev løsladt 8. maj.

Også en 30-årig med relation til Tom Hagen blev anholdt 7. maj. Allerede to dage senere blev han løsladt.

Begge mænd er fortsat sigtet i sagen; Hagen for drab eller medvirken til drab, og den 30-årige for medvirken til grov frihedsberøvelse.

Mødtes med kryptoekspert

Tom Hagen blev løsladt som følge af en kendelse afsagt først af lagmannsretten - hvilket svarer til den danske landsret - og senere af den norske Højesteret.

Det norske politi oplyser i pressemeddelelsen, at de tager afgørelserne til efterretning. Men de sidste par dages udvikling i sagen påvirker ikke politiets hovedhypotese om, at Anne-Elisabeth Hagen er blevet slået ihjel.

- Sigtelsen mod den 30-årige blev ændret på baggrund af oplysninger, som er kommet frem under afhøringer. Politiet mener stadig, at vi står over for et drab, men fordi forskellige personer kan have haft forskellige roller, vil det være aktuelt med sigtelser for andet end mord, siger Haris Hrenovica og understreger, at politiet stadig mener, at den 30-årige har en rolle i sagen.

Søndag kunne den norske tv-station NRK berette, at den 30-årige sigtede er kryptoekspert, og at han og Tom Hagen mødtes mindst ti gange, inden Anne-Elisabeth Hagen forsvandt.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Her ses milliardæren Tom Hagen på et billede taget i 2011. Foto: Torbjorn Olsen/NTB Scanpix/AFP/Norway Out

Tom Hagen kom, efter eget udsagn, hjem til et tomt hus i Lørenskog uden for Oslo 31. oktober 2018, hvor der var efterladt et computerskrevet brev med trusler og et krav om en løsesum på ni millioner euro i kryptovaluta, hvis Anne-Elisabeth Hagen skulle løslades.

Det sidste livstegn fra hustruen var klokken 9.14 samme morgen, da hun talte i telefon med et familiemedlem. Klokken 9.48 blev hun ringet op af en elektriker, men tog ikke telefonen.

Politiet håndterede i starten sagen som en kidnapningssag, men siden sommeren 2019 har de arbejdet ud fra en teori om, at Anne-Elisabeth Hagen er blevet dræbt.

Video er afgørende bevis i sag om forsvunden milliardærfrue

Milliardærfruedrabet: Tom Hagen mødtes med kryptoekspert

Politiet ville anholde Tom Hagen igen - fik nej

Drabssigtet: Her bliver Tom Hagen løsladt

Sigtet for milliardærfrue-drab: Absurd anklage