Fatal løbetur: En ny video har fået det hele til at eksplodere

Et drab på en sort jogger har nu fået delstaten Georgia til at anmode justitsministeriet om at undersøge politiet

Drabet på den 25-årige Ahmaud Arbery har siden februar været uopklaret, men torsdag tog det fart.

Politiet i Georgia anholdt en far og søn i sagen, der tidligere har været mistænkt. De to hvide mænd har tidligere forklaret, at de antog, at den 25-årige Ahmaud Arbery var en indbrudstyv.

En forklaring, som politiet godkendte. De henviste til, at de vurderede, at der var tale om selvforsvar. Den var ikke længere, mente politiet.

Men i sidste uge eksplodere det hele.

Det var i dette nabolag, at den 25-årige mand blev dræbt. Foto: Dustin Chambers/Ritzau Scanpix

Grusomme billeder

Her ses det, hvordan Ahmaud Arbery kommer løbende ned ad vejen, inden han bliver stoppet af Gregory McMichael og Travis McMichael.

Efterfølgende opstår der en slåskamp, der ender med, at en vaklende Ahmaud Arbery falder til jorden. Skudt på klos hold med en shotgun.

Efterfølgende blev de to mænd anholdt og sigtet for drabet. Og det fik også Donald Trump til at gå ind i sagen. Præsidenten sagde blandt andet, at videomaterialet var meget bekymrende, og sagen ville blive undersøgt til bunds.

Samtidig har justitsminister i Georgia Chris Carr bedt USA's justitsministerium i Washington, D.C. om at undersøge politiets håndtering af drabssagen.

- Familien, lokalsamfundet og staten Georgia fortjener svar, og vi vil samarbejde med politiet på delstats- og føderalt niveau for at finde de svar, udtaler Chris Carr i en erklæring.

Far og søn er sigtet for drabet. Foto: Ritzau Scanpix

Ny video - mere ballade

Hvad der er gået forud for drabet, er fortsat uklart. Lige indtil i weekenden, hvor mediet The Atlanta Journal-Constitution kunne offentliggøre en anden afslørende video.

Her fremgår det, at Ahmaud Arbery befandt sig på en forladt byggeplads kort inden drabet. Her skulle han efter sigende have opholdt sig i få minutter i garagen, inden han fortsatte sin løbetur.

Angiveligt er Gregory McMichael og Travis McMichael efterfølgende blevet tippet om, at en indbrudstyv var på spil, men Ahmaud Arbery stjal aldrig noget,viser billederne.

I Georgia er det lovligt for civile at anholde personer, som er mistænkt for at have begået en såkaldt 'felony', der svarer til en reel forbrydelse. Men hvis han har opholdt sig på byggepladsen uden tilladelse, er der højst tale om en såkaldt 'misdemeanor', hvilket kan oversættes til en mindre forseelse.

'Overvågningskameraerne viser, at Arbery intet gjorde forkert inden det fatale sammenstød. Han gjorde sig ikke skyldig i nogen 'felony', havde ingen ulovlige stoffer i blodet og var ikke bevæbnet. Alligevel blev han skudt tre gange på klos hold,' har familiens advokat skrevet i en erklæring.

Flere rettighedsaktivister i USA ser den tragiske hændelse som endnu et tegn på, at hvide kan slippe ustraffet fra at dræbe en sort person.

Arbery blev dræbt af skud 23. februar nær sit hjem i Brunswick, Georgia.

Foto: Ritzau Scanpix