FBI anholder mand: Planlagde angreb på Det Hvide Hus

En 21-årig mand fra den amerikanske delstat Georgia er anholdt og sigtet for at have planlagt et selvmordsangreb mod Det Hvide Hus i Washington.

Det skriver Associated Press.

Det amerikanske forbundspoliti, FBI, oplyser, at Hasher Jallal Taheb blev anholdt i en politiaktion onsdag, da han ville bytte sin bil til våben og sprængstoffer.

Taheb havde til hensigt at benytte en hjemmelavet bombe samt en raket til angrebet, oplyser anklager Byung Pak.

- Hans hensigt var angiveligt at angribe Det Hvide Hus og andre mulige mål i Washington ved at bruge eksplosiver, siger anklageren.

Taheb havde angiveligt til hensigt at dø som 'martyr' i angrebet.

FBI kom på sporet af den 21-årige efter et tip fra en bekymret borger.

Ifølge tippet var Taheb blevet radikaliseret og havde et ønske om at rejse til Syrien og slutte sig til Islamisk Stat.

Men Taheb havde intet pas og valgte i stedet at planlægge et angreb mod den amerikanske præsidentbolig, oplyser myndighederne.

Det er endnu ikke oplyst, hvordan Taheb forholder sig til anklagerne.