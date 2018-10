FBI i Indiana Jones-aktion: Jacuzzi og kørestol forvandlet til dødsfælder

Det mindede om tricks fra Indiana Jones-filmen 'Jagten på den forsvundne skat', fastslår FBI efter en vild aktion langt ude på landet i den amerikanske delstat Oregon.

Her måtte en politimand og tre bombeeksperter kæmpe sig vej forbi et bilvrag fyldt med fælder og en opgravet rund jacuzzi, der med en sindrig udløser-mekanisme var stillet på højkant som veritabelt dødshjul på en bakketop.

Til slut måtte politifolkene sprænge sig vej gennem husets barrikaderede dør og stødte her på flere ondartede anordninger anbragt af ejeren, den 66-årige Gregory Rodvelt, som ikke befandt sig på ejendommen. En betjent blev ramt af skud, men overlevede.

Se også: Top-rocker bag tremmer resten af livet

'Her er bomber'

Dramaet fandt sted 7. september, men er først blevet kendt nu, fordi myndighederne har offentliggjort retsdokumenter.

Stedet skal tvangssælges efter en familiestrid mellem Rodvelt og hans 90-årige mor, men en lokal ejendomsmægler og såkaldt fredsdommer, Joseph Charter, følte sig utryg, da der hang et skilt på adgangsporten med beskeden: 'Beskyttet af af improviserede bomber'.

Herefter rykkede bombeholdet ud og opdagede først en varebil, der spærrede for vejen videre ind. Køretøjet var fyldt med fjeder-udløste dyrefælder med knivskarpe metaltænder, skriver lokale medier.

Oppe på en bakketop stod det runde bassin på højkant. Undervejs op ad bakken var der spændt en snublesnor ud. Stødte man ind i den, ville snoren hive en stopklods væk under den store jacuzzi, som der ville rulle ned af bakken og knuse eventuelle indtrængende.

- Hjulet blev aldrig sat i gang, fordi holdet opdagede snoren, siger ejendomsmægleren Carter, der bagefter fotograferede den djævelske mekanisme.





Gregory Rodvelt sidder nu fængslet - sigtet for blandt andet at have såret en politimand. Politifoto

I sigtelsen fra FBI hedder det, at fælden med hjulet synes inspireret af en dramatiske scene i den første Indiana Jones-film, 'Jagten på den forsvundne skat' fra 1981. Her må Harrison Ford flygte fra en sort rullesten, der bliver udløst i en hule.

På ejendommen i Oregon måtte politifolkene bruge en sprængladning på den forstærkede dør for at komme ind i huset. Alle vinduer var også udstyret med tremmer på indersiden.

I en tilhørende garage var anbragt yderligere en ubehagelig overraskelse i form af en patron til et jagtgevær anbragt i en rottefælde, der ville blive udløst, når garagedøren blev løftet op.

- Det var designet, så patronens fænghætte blev ramt, når fælden klappede, og dermed ville skuddet gå af, siger FBI.

Inde i huset stod en kørestol. Da en af bombeteknikere skubbede til den, lød et højt brag.

Se også: Anholdt for 30 år gammelt sexdrab

'Jeg er ramt'

- Jeg er ramt, råbte en af FBI-folkene.

Den blødende mand måtte i hast bringes til det nærmeste hospital, hvor lægerne fandt et stort hagl i venstre ben lige under knæet.

Fælden ved kørestolen menes konstrueret med jagtpatroner og fiskesnører, skriver den lokale avis Mail Tribune.

Husets ejer, Gregory Rodvelt, havde angiveligt købt ejendommen for midler, der retteligt tilhører hans 90-årige mor.

Under en retssag er han blevet dømt til at betale den gamle dame 2,1 million dollars, men huset vurderes langtfra at kunne indbringe denne sum, oplyser ejendomsmægleren.

Anholdt af SWAT-team

Rodvelt har siden april sidste år siddet fængslet i Arizona efter et tre timers opgør med politiet. Det krævede indsats af et SWAT-team, en helikopter og specielle kriseforhandlere at få anholdt den desperate og bevæbnede mand.

I august blev han imidlertid løsladt, og ejendomsmægleren Joseph Charter hørte fra naboer, at han var vendt tilbage til ejendommen. Der hørtes lyde fra hamren og sliben om natten, mens Rodvelt forskansede området.

Han blev anholdt i Arizona samme aften, som dramaet havde fundet sted i Oregon.

- Jeg vil ikke lige ræse ind der, sagde han til FBI.

Den 66-årige mand sidder nu igen fængslet, sigtet for blandt andet skuddet mod FBI-manden, der var indlagt i ti dage.

I den mellemliggende tid har ejendomsmægleren fået tidligere militærfolk til at undersøge hele området for at undgå flere ubehagelige overraskelser.