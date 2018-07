FBI: Spionsigtet russer byttede sex for indflydelse

USA mistænker Maria Butina for at være hemmelig agent for Rusland. Hun er nu varetægtsfængslet ved en domstol i Washington

En 29-årig russisk kvinde mistænkes for spionage i USA, og hun brugte sex som et middel til at komme i kontakt med indflydelsesrige amerikanere.

Det mener i hvert fald de amerikanske myndigheder, der onsdag har varetægtsfængslet Maria Butina ved en domstol i Washington.

'Der er stor risiko for, at Maria Butina flygter - baseret på anklagernes natur, hendes forhistorie og straffen, som hun risikerer, står der blandt andet i retsdokumentet.

Maria Butina er sigtet for at have forsøgt at påvirke amerikanske politikere gennem våbenlobbyen National Rifle Association (NRA), som hun var medlem af.

De amerikanske myndigheder mener desuden, at hun havde kontakt med den russiske efterretningstjeneste. FSB.

Den rødhårede Maria Butina blev onsdag varetægtsfængslet af en amerikansk domstol. Foto: AP

Ifølge dokumentet havde Butina indledt et forhold til en 56-årige mand, der ifølge amerikanske medier er en fremtrædende fundraiser og spindoktor i Det Republikanske Parti.

Ifølge anklagerne kom Butin til USA under dække af at være studerende, men hun gik straks i gang med at etablere kontakt til embedsfolk og politiske organisationer i Washington.

Maria Butina vækker minder om den ligeledes rødhårede russer Anna Chapman, der blev anholdt for spionage i USA i 2010 og senere deporteret til Rusland.

'Har overgået Chapman'

I en tekstbesked til Maria Butina fremhævede hendes russiske kontaktperson ligheden med Chapman.

'Har dine beundrere bedt om en autograf? Du har overgået Anna Chapman', skrev kontaktpersonen ifølge dokumentet.

Butina blev søndag anholdt i Washington - et døgn før, at USA's præsident, Donald Trump, holdt topmøde med den russiske præsident, Vladimir Putin, i Helsinki.

I sidste uge rejste en amerikansk storjury desuden tiltale mod 12 russiske efterretningsofficerer, som de anklager for at skulle have hacket Demokraternes computernetværk i 2016.