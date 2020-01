Fed islamist anholdt: Måtte køres væk på ladbil

Den overvægtige Abu Abdul Bari er så fed, at han ikke passede ind i almindelig bil, men skulle køres væk på ladet af en pickup truck - dette skriver flere internationale medier, blandt andet det militære amerikanske tidsskrift, Stars And Stripes.

Det amerikanske medie går ikke af vejen for at omtale den overvægtige mand som Islamisk Stats helt egen Jabba the Hut.

Latest photos for #ISIS Mufti. He was the strongest supporter of demolishing Mosul heritage. He used to give the Friday Sermon in my neighborhood. He cheered up in the very Friday after the blowing of Prophet Jonah Mosque in the early days of their invasion.

Social media https://t.co/VWOCR4nmJE pic.twitter.com/zGYoVSuAaF — Ali Y. Al-Baroodi (@AliBaroodi) January 16, 2020

Abu Abdul Bari blev anholdt af et irakisk Swat-hold i den forgangne uge i byen Mosul, og torsdag meddelte den irakiske regering så, at manden - der der også er kendt som Shifa al-Nima - var blevet anholdt.

Ifølge myndighederne vurderes manden at tilhøre terrorgruppen Islamisk Stat. Manden vurderes at være lærd udi religiøs lov og har i den forbindelse udstedt fatwaer, der beordrede henrettelse af af andre lærde, der nægtede at sværge troskab til Islamisk Stat.

New York Post går derfor heller ikke af vejen for - i den forbindelse - at skrive 'he put the fat in fatwa'.

Stars And Stripes beskriver endvidere, at manden i 2014 - da Islamisk Stat indtog Mosul - ligeledes beordrede ødelæggelsen af en moské bygget på område, der menes at gravstedet for den bibelske person Jonas - ham, der blev spist af hvalen.

I Islam er samme Jonas ligeledes en hellig figur med status af profet.