Fejl i anklageskrift: Rockerpræsident går fri af sag om drabsforsøg, men ny tiltale på vej

En 35-årig tidligere præsident for Bandidos MC Westside i Næstved slipper i første omgang for at blive enten dømt eller frifundet for et drabsforsøg mod en 25-årig mand med tilknytning til Satudarah.

Det er netop kommet frem ved Retten i Næstved, hvor den 35-årige sammen med to andre Bandidos-folk sidder tiltalt for drabsforsøg, ulovlig våbenbesiddelse, trusler og for besiddelse og salg af euforiserende stoffer.

Ekspræsidenten har siddet varetægtsfængslet siden 20. december 2017. Han blev anholdt sammen med en 27-årig Bandidos-prospect. De to blev blandt andet sigtet for drabsforsøg efter en episode i en lejlighed i Næstved 13. november 2017. Her blev en 25-årig hash-sælger for Satudarah opsøgt og skudt seks gange.

Manden overlevede.

Et halvt år senere blev en tredje mand anholdt i sagen.

Ville præcisere anklageskrift

Det er politiets opfattelse, at den 35-årige ikke selv var til stede i lejligheden, men at han havde en anden rolle i drabsforsøget. Det har anklager Marian Khalil forklaret i retten. I stedet var det den 27-årige og den anden tiltalte 28-årige Bandidos-profil, der ifølge politiet brød ind i lejligheden til manden.

Alle tre nægter sig skyldige i drabsforsøg.

Anklageren forsøgte allerede på sagens første dag i sidste uge at få retten til at acceptere en præcisering i anklageskriftet, sådan så det kom til at fremstå, at de tre 'i forening efter forudgående aftale eller fælles forståelse' havde begået drabsforsøget.

I det anklageskrift, som ellers er grundlag for sagen i retten, mangler den formulering.

Forsvarer krævede tiltalefrafald

Det har forsvarer for den 35-årige - advokat Michael Juul Eriksen - gjort retten opmærksom på. Han brugte det meste af en time på at argumentere for, at der skulle ske frifindelse på grund af formuleringen. Det mente han skulle ske for den del af anklageskriftet, der handlede om drabsforsøg.

- Der er ingen tvivl om, at min klient ikke har været til stede i lejligheden, sådan som det ellers er påstanden i anklageskriftet, sagde Michael Juul Eriksen blandt andet.

Byretten accepterede i første omgang at lade anklagemyndigheden præcisere anklageskriftet, og det fik forsvareren til at kære.

Østre Landsret har nu besluttet, at anklageskriftet ikke kan ændres. Det er ifølge landsretten almindelig praksis, at der ikke kan præciseres i anklageskrifter, når først hovedforhandlingen er begyndt i retten, medmindre den tiltalte accepterer ændringen.

Ønsker at sagen helt droppes

Fredag vil byretten tage stilling til, hvad konsekvensen vil blive af landsretskendelsen. Advokat Michael Juul Eriksen har fortalt, at han ikke ser andre muligheder, end at hans klient helt skal frifindes.

- Så må anklagemyndigheden jo vurdere, om man ønsker, at min klient skal tiltales igen i en helt ny sag, sagde Michael Juul Eriksen i retten.

Omvendt har anklageren gjort opmærksom på, at hun forventer at stille med en ny tiltale allerede inden fredagens retsmøde.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at det allerede er sket.

- Jeg har afleveret et nyt anklageskrift her til morgen, siger hun.

Sagen om drabsforsøg skal under alle omstændigheder fortsætte foran nævningetinget ved Retten i Næstved. Landsretskendelsen har ingen konsekvens for de øvrige tiltalte i sagen.