Fejl i politiets it-system: Spor kan mangle i Emilie Meng-sagen

En it-fejl hos politiet kan have forhindret opklaringen af alvorlige sager, fordi der har været fejl og mangler i de teleoplysninger, som efterforskerne har brugt.

Derfor skal politiet nu gennemgå 10.000 sager fra 2012 til 2019 - både uopklarede og sager, hvor der er faldet dom - for at lede efter fejl i teleoplysningerne. Det er fejl, der kan have hindret en opklaring, eller fejl der været skyld i, at uskyldige måske er blevet dømt.

Under efterforskningen af det uopklarede mord på 17-årige Emilie Meng har politiet indhentet millioner af teleoplysninger, der nu også skal tjekkes for fejl.

Fejl i syv år

I syv år fra 2012 til 2019 har der været fejl i det it-program, som politiet bruger til at håndtere teleoplysninger, der bliver udleveret fra teleselskaberne efter dommerkendelse.

Programmet, som i sin tid blev udviklet på bestilling fra Rigspolitiet, har sorteret, renset og struktureret teleoplysningerne, så de kunne præsenteres ensartet og overskueligt for efterforskerne og i retten.

Men programmet har ved en fejl fjernet en masse oplysninger, der ikke skulle være fjernet. For eksempel er telefonnumre blevet slettet fra listen over mobiler, der har været aktive på bestemte telemaster.

Fejlen kan have berørt op til 10.000 straffesager. Det er sager, hvor teleoplysninger er blevet brugt som bevis i retten, eller under efterforskningen i for eksempel uopklarede drabssager.

I Emilie Meng-sagen har Sydsjællands og Lolland-Falsters politi indhentet over tre millioner teleoplysninger fra mobiltelefoner.

Det er telefoner, der har været koblet på antennemaster i Korsør omkring tidspunktet, hvor Emilie Meng forsvandt 10. juli 2016, og master i Borup, hvor hendes lig blev efterladt i en sø ved Regnemarks Bakke - godt 60 kilometer fra Korsør.

Politiet har analyseret de godt tre millioner teleoplysninger blandt andet for at se sammenfald mellem mobilnumre, der både har været i Korsør og i Borup.

20.000 mobilnumre undersøgt

Omkring 20.000 mobiltelefoner er blevet nøjere undersøgt som muligt interessante - men spørgsmålet efter it-fejlen er nu, om politiet har fået alle relevante teleoplysninger, eller om der mangler oplysninger om mobiltelefoner i Emilie Meng-sagen.

Politiet ved, at it-fejlen kan have slettet mobilnumre, der har været aktive på bestemte telemaster.

Et foreløbigt skøn siger, at der er fejl i cirka 10 procent af de 10.000 sager, men politiet kender endnu ikke det præcise tal.

Efterforskningschef Kim Kliver vil ikke udtale sig om mulige fejl og mangler i Emilie Meng-sagen. Foto: Per Rasmussen

Efterforskningschef Kim Kliver, Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi, vil ikke udtale sig om, hvorvidt it-fejlen i Rigspolitiet i yderste konsekvens har forhindret opklaringen af Emilie Meng-mordet.

Han henviser alle spørgsmål til Rigspolitiet.

Torben Mølgaard Jensen, chefpolitiinspektør i Rigspolitiet, vil heller ikke udtale sig konkret om Emilie Meng-sagen. Han henviser til, at politikredsene selv må vurdere, hvad der skal ske i de enkelte sager.

- Fejlen er sket hos os, og vi hjælper politikredsene, så godt vi kan. Jeg kan ikke kommentere enkeltsager, der er under efterforskning. Men der er stor forskel på antallet af teleoplysninger i de forskellige sager. I store efterforskninger kan der være rigtigt mange data, siger Torben Mølgaard Jensen.

Kan give nye spor

Politiets nye gennemgang af sagerne betyder, at der kommer nye data ud til efterforskerne, som de ikke har haft før. Det kan give nye spor i uopklarede sager som Emilie Meng-sagen.

Politikredsene får leveret både teleselskabernes rådata og de konverterede data fra Rigspolitiet. Rigspolitiet har analyseværktøjer, der kan hjælpe med at fastslå, om der er fejl eller mangler i de konverterede data.

Populært sagt skal der være overensstemmelse mellem antallet af linjer af rådata og konverterede data. Hvis der er forskel, er der grund til at undersøge for fejl.

Sådan blev fejlen fundet

I november 2018 fik Rigspolitiet første gang en henvendelse om, at der var fundet fejl i teleoplysningerne i en konkret straffesag. Dengang konkluderede politiet imidlertid, at der var tale om en enkeltstående fejl i den konkrete sag - ikke en generel fejl.

Det ændrede sig imidlertid i februar 2019, hvor en politikreds henvendte sig til Rigspolitiet og påpegede, at der var uoverensstemmelser mellem rådata og de konverterede data, som kredsen havde fået fra Rigspolitiet.

- De kunne ikke få det til at stemme, siger chefpolitiinspektør Torben Mølgaard Jensen.

Rigspolitiet opdagede nu, at der var tale om en generel fejl i systemet og har siden arbejdet på at få et overblik.

10.000 sager, hvor der er benyttet teleoplysninger som led i efterforskningen, er inddraget i undersøgelserne, men der er ikke fejl i dem alle. Et foreløbigt skøn, baseret på sager fra 2018, viser, at der er tale om fejl i lidt under 10 procent af sagerne.

Politiet mener, at fejlen er opstået som en opdateringsfejl på et tidspunkt mellem 2012 og 2019.

- For at være på den sikre side, tager vi alle årene med, siger Torben Mølgaard Jensen.