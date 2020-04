Fejl i politiværktøj kan have ført til forkerte mobildata

Fejl i et softwaresystem, som politiet benytter til aflæsning af mobildata, kan have resulteret i forkerte tidsangivelser på filer fra beslaglagte mobiltelefoner.

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse, hvor det oplyses, at anklagere, dommere og forsvarsadvokater er orienteret om fejlen.

Fejlen er fundet i et anerkendt værktøj fra en international leverandør.

Leverandøren har selv konstateret fejlen og i den forbindelse underrettet politiet herom. Det skriver Rigspolitiet, som oplyser, at fejlen er rettet.

Det fremgår ikke, præcis hvilke data fra telefonen der er berørt af dette. Der kan altså være tale om, at det eksempelvis er tidsangivelser på fotos, lydoptagelser eller telekommunikation.

Rigspolitiet oplyser dog, at det ikke er 'sandsynligt', at fejlen har haft betydning for konkrete sager.

Alligevel er man gået i gang med at undersøge de sager, hvor værktøjet er blevet anvendt. Det forventes at tage 14 dage.

Politiet er flere gange tidligere stødt på problemer, der omhandler forkert håndtering af teledata.

Senest har en redegørelse konkluderet, at Rigspolitiet ikke handlede hurtigt nok på information om, at teleselskabet Telenor havde udleveret teleoplysninger til politiet, som ellers krævede retskendelser.

Telenor havde konsekvent misforstået retskendelser om at udlevere signaleringsdata, lød det ifølge Politiken, da avisen først beskrev sagen i februar.

Det er data, som alene er oplysninger fra telemaster om én telefons geografiske placering.

Telenor er dog ikke de eneste, som har udleveret flere oplysninger, end der var omfattet af de konkrete retskendelser, fremgik det af redegørelsen tidligere i april.

Det fremgik dog ikke af politiets pressemeddelelse, hvilke andre teleudbydere, der er tale om.