Fejring endte helt galt: Mand mister armen

En mand i 50'erne har mistet sin ene arm, efter at noget ammunition gik af for tidligt under en salut-affyring på Høytorp fort sydøst for Oslo.

Det skriver VG.

Ulykken skete i forbindelse med fejringen af Norges nationaldag, 17. maj, hvor kanonerne på fortet skulle affyres.

- Det er en afrivning. Jeg har ikke detaljer om skaderne, men armen er væk. Blødningerne blev stoppet på stedet af redningsmandskabet, og han var ved bevidsthed, da han blev fragtet til sygehuset, siger politiets operationschef Ronny Samuelsen til VG.

Yderligere én person er kommet lettere til skade i forbindelse med hændelsen.

- De sårede skal være dem, som håndterede ammunitionen. De befandt sig derfor umiddelbart i nærheden af det. Vi har ingen oplysninger om, at publikum skal have været i fare, siger efterforskningsleder Halvor Andersen.

- Troede det var dramatisering

Eksperter fra det norske forsvar er kaldt til stedet for at tage stilling til, hvordan resten af ammunitionen skal håndteres. Imens er området blevet afspærret, så politiet kan foretage tekniske undersøgelser på stedet.

- Det vi foreløbig ved er, at der er sket et uheld under ladning af en kanon, siger han.

Se også: Grotesk norsk fejring: Betaler op mod 50.000 for at reservere bord

Marly Jesus Cortes var på stedet for at tage billeder for Freningen for Høytorp fort. Han blev derfor vidne til den voldsomme ulykke.

- Jeg havde ikke tid til at reagere, og jeg troede først det var en dramatisering. Jeg tror ikke, der var nogen, der blev chokeret i første omgang, chokket kom først efterfølgende, siger han til VG.

Ifølge den lokale borgmester har affyringen været en del af nationaldags-fejringen de sidste seks år. Der var omkring 60-70 personer til stede, da ulykken indtræf.