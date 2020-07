Fem ambulancer rykker ud til voldsom trafikulykke

Flere er kommet til skade i en alvorlig trafikulykke med en personbil og en lastbil på motorvej E45 i sydgående retning nær Randers.

Det fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi René Ludvig til Ekstra Bladet.

- En personbil er kørt op i en lastbil. I og med at det er sket på motorvejen, har den selvfølgelig været i høj fart, siger René Ludvig.

- Der er blevet sendt fem ambulancer afsted. Nogle er mere tilskadekomne end andre, men lastbilchaufføren er vist ikke en af dem. Vi har ikke det fulde overblik endnu, siger han.

Klokken 18.26 oplyser vagtchefen, at det er fire piger i alderen 8-12 samt en voksen kvinde, som befandt sig i personbilen.

- De er kørt til traumekald på skadestuen, siger René Ludvig.

Massiv kø

Grundet ulykken var motorvejen tidligere onsdag eftermiddag spærret i sydgående retning nær Randers, og oprydningsarbejdet forårsager stadig massiv kø. René Ludvig fortæller således, at der en flere kilometer lang kø i sydgående retning.

- Og derudover er trafikken næsten stillestående i nordgående retning, fordi folk sætter farten ned for at kigge, siger vagtchefen og opfordrer kraftigt til, at man kører videre, holder fokus på vejen og ikke bidrager til kiggekøen.

Ifølge Vejdirektoratet forventes motorvejen genåbnet først på aftenen, skriver de på Twitter.

E45 Nordjyske motorvej er spærret imellem <43> Sønder Borup og <44> Hadsten i retningen mod Aarhus pga. et uheld. Vejen forventes genåbnet først på aften. #dktrafikinfo — Vejdirektoratet Trafikinfo (@VDTrafikinfo) July 1, 2020

Opdateres ...