Fem anholdt for indsmugling af kokain

Fem mænd er mandag blevet anholdt og sigtet for at have smuglet mellem to og 166,5 kilo kokain til Danmark.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Det er Særlig Efterforskning Øst (SEØ) under Københavns Politi, som har stået for aktionen.

'Vi mistænker de fem mænd for at være en del af en større kriminel organisation, der igennem noget tid har stået for at smugle kokain og anden hård narkotika ind i Danmark. Efterfølgende har de stået for distributionen herhjemme. Samtidig har den person, vi mistænker for at være bagmanden, relationer til en kriminel gruppering,' siger leder af SEØ, politiinspektør Mads Helios, i pressemeddelelsen.

Politiet har slået til på syv forskellig adresser, og i forbindelse med ransagningerne blev 2,9 kilo kokain, 250 gram amfetamin og kontanter beslaglagt.

'Vi har anholdt de personer, som vi betragter som de centrale figurer, men vi vil i den kommende tid efterforske yderligere for at afdække flere led i den kriminelle organisationen. Derfor udelukker vi ikke flere anholdelser i den kommende tid,' siger Mads Helios.