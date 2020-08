Fem anholdt for skyderi

Søndag aften blev der affyret skud på Brøndby Nord Vej i Brøndby. Ingen blev ramt i den forbindelse.

Politi undersøger skudepisode

Københavns Vestegns Politi har natten igennem været til stede i området og har altså nu foretaget fem anholdelser i sagen, oplyser de op Twitter.

Efter en skudepisode på Brøndby Nord Vej i aftes (ingen personer meldt ramt) er 5 anholdt. Der er endnu ikke taget stilling til fremstilling i grundlovsforhør - nærmere følger senere - og imens kommenterer vi ikke sagen yderligere.

Vi hører fortsat gerne fra vidner, ring 43861448 — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) August 3, 2020

Ekstra Bladets mand på stedet kunne i aftes fortælle, at der - ud over patruljer og hunde - blev sat en helikopter i luften som en del af efterforskningen.

Foto: Kenneth Meyer.

Ikke første gang

Så sent som torsdag aften blev der også affyret skud på netop Brøndby Nord Vej. Heller ikke i den forbindelse blev nogen ramt. Men her kunne Ekstra Bladets mand på stedet fortælle om 'i hvert fald fem' affyrede patronhylstre, der lå på asfalten.

Efterfølgende oprettede Københavns Vestegns Politi en mobil politistation for at få eventuelle vidner til at møde op.

Ifølge Ekstra Bladets reporter rykkede politiet natten til mandag ud til Hvissinge ved Glostrup - angiveligt i forbindelse med sagen om skud i Brøndby. Dette er ikke bekræftet af Københavns Vestegns Politi.