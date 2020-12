Fem anholdt for tyveri af frossen fisk og italiensk vin

Frossen fisk til en værdi af mindst en million kroner var i november ved at blive stjålet fra en lastbiltrailer i Padborg.

Det samme var 15.000 flasker vin to uger senere.

Det mener Syd- og Sønderjyllands Politi, som har anholdt og sigtet fem mænd for tyverierne.

I en pressemeddelelse oplyser politiet, at der er tale om fem østeuropæiske mænd, som alle blev taget på fersk gerning.

- Den første hændelse fandt sted den 14. november, hvor to 38-årige mænd fra henholdsvis Polen og Litauen blev anholdt i Padborg, efter at de havde stjålet en lastbiltrailer med frossen fisk til en værdi af minimum en million kroner, skriver politiet.

De to mænd skulle til at læsse godset i en anden trailer, da de blev anholdt.

14 dage senere blev tre andre mænd taget i at stjæle både rødvin og hvidvin, der ifølge politiet har en samlet værdi på cirka 350.000 kroner.

- Tre litauiske mænd på 21, 47 og 54 år blev anholdt, efter at de havde stjålet en lastvognstrailer med cirka 15.000 flasker italiensk vin, lyder det i pressemeddelelsen.

De tre mænd var i gang med at omlæsse 31 paller med rødvin og to paller med hvidvin, da de blev anholdt. Denne episode fandt sted i et industriområde i Fredericia.

Sagerne bliver efterforsket af Udlændingekontrolafdeling Vest. Enheden efterforsker blandt andet sager med omrejsende kriminelle udlændinge, der rejser ind i Danmark via den dansk-tyske grænse.

Alle fem mænd nægter sig skyldige i tyveri.