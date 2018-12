Fem anholdt i sag om hollandsk terrortrussel

Mistænkes for at planlægge attentat i Holland

Hollandske og tyske myndigheder slået til imod en formodet terrorliga, skriver flere medier, blandt andet Spiegel.

Fire er i weekenden anholdt i Rotterdam, men den den sidste blev anholdt i tyske Mainz, skriver Bild.

De fire i Holland anholdte beskrives til at være mellem 20 og 30 år gamle, og de har ikke-vestlig baggrund.

Manden, der er anholdt i Tyskland er 26 og har syrisk baggrund. Han blev anholdt på anmodning af de hollandske myndigheder. Han kræves nu udleveret.

Ifølge Bild har den 26-årige syrer ikke nogen fast bopæl i Tyskland.

Alle fem mistænkes for at planlægge et attentat i Holland.