Fem anholdt: Planlagde væbnet røveri mod pengetransport

En gruppe røvere er tilsyneladende kommet fra Sverige for at begå et røveri mod en pengetransport. Anholdte fremstilles i grundlovsforhør med hemmelige sigtelser

Et væbnet røveri mod en pengetransport blev formentlig afværget, da politiet torsdag aften anholdt fem personer ved en storstilet aktion i Herlev i området ved Persillehaven.

Fire mænd og en kvinde fremstilles fredag eftermiddag i et langvarigt grundlovsforhør ved Retten i Glostrup, der kører for 'dobbelt-lukkede døre', hvor det hemmeligholdes, hvad personerne konkret sigtes for.

Ekstra Bladet erfarer dog, at de sigtes for forsøg på røveri af særlig farlig karakter mod en pengetransport. Hvor og hvornår røveriet skulle være sket er uoplyst.

De fire mænd, som er tre 26-årige og en 21-årig, stammer alle fra Sverige , hvor tre af dem er kendt for forskellige former for kriminalitet. Mændene er alle af anden etnisk herkomst.

Den ene 26-årige er idømt fire års fængsel for 16 kilo hash, mens to andre, der er i familie og bor på samme adresse øst for Gøteborg, blandt andet er dømt i en sag om et rambuktyveri, hvor der blev stjålet tre motorcykler. Forbrydelserne ligger dog tilbage til 2015-2016.

Hemmelig sag: Flere personer fremstilles

Grundlovsforhøret begyndte klokken 13 i retten, hvor anklager Rasmus von Stamm fra Særlig Efterforskning Øst, fremstillede de anholdte med begæring om varetægtsfængsling.

Inden retsmødet sagde Rasmus von Stamm at han ingen kommentarer havde til sagen, fordi han ville begære 'dobbelt-lukkede' døre af hensyn til efterforskningen.

Aktionen i Herlev skete i et samarbejde mellem SEØ og Københavns Vestegns politi. Her siger linjechef Flemming Madsen, at politiet på nuværende tidspunktet intet kan oplyse om sagen, fordi den kører for 'dobbelt-lukkede døre'.

Gerningsmænd på fri fod

Hemmelighedskræmmeriet skyldes, at politiet mener, der er medgerningsmænd på fri fod.

Torsdag aften skrev Københavns Vestegns politi på Twitter, at anholdelserne er sket 'i en sag som i en længere periode har været efterforsket på København Vestegns Politi i samarbejde med Særlig Efterforskning Øst, og som alene implicerer en gruppe mistænkte kriminelle'.

Mystisk aktion: Politiet massivt til stede

Københavns Vestegns politi efterforsker i forvejen sammen med Københavns politi en sag mod en gruppe svenskere, der sigtes for et røveriforsøg i sommer mod vekslebureauet Forex på Falkonér Allé på Frederiksberg. Den sag er endnu ikke klar til retten.

Anholdelserne torsdag skete i samme område i Herlev, hvor to svenske bandemedlemmer blev dræbt 25. juni i en byge af kugler på Sennepshaven.

De dræbte, en 23-årig bandeleder og en 20-årig, var fra banden 'Shottaz' i Stockholm, mens fem formodede gerningsmænd fra den rivaliserende bande 'Dødspatruljen' sidder varetægtsfængslet, sigtet for dobbelt-drabet.

De to bander har været i væbnet konflikt siden 2015, hvor de blev uvenner efter flere væbnede million-røverier i Stockholms-området.

Det er ikke offentligt kendt, hvorfor de to medlemmer af 'Shottaz' var i Herlev 25. juni. Fem gerningsmænd ankom i en Audi og to af dem åbnede ild mod bandemedlemmernes bil blandt andet med et automatvåben. De forsøgte at stikke ild til Audien i Nærum, hvor politiet fandt de to våben i bilen.