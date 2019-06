Fem bandemedlemmer frikendt for vold: De handlede i nødværge

Fem bandemedlemmer fra LTF (Loyal to Familia, red.) er blevet pure frifundet for grov vold under tumulter med en rivaliserende bande.

De fem 'familiemedlemmer' var ellers hver blevet idømt seks til ti måneders fængsel i byretten.

Men nu har Vestre Landsret afsagt den opsigtsvækkende dom.

De fem frikendes nemlig, fordi de handlede i nødværge.

- Det er også min opfattelse, at der var tale om nødværge. Men som forsvarer er man altid en anelse bekymret, når der er tale om bandemedlemmer. Jeg er bestemt meget tilfreds med, at Vestre Landsrets dommere er nået frem til, at der vitterlig var tale om nødværge, siger advokat Mette Grith Stage, som er forsvarer for en af de LTF'ere.

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage. Arkivfoto: Jens Dresling/ Ritzau Scanpix

Kastede med flasker

Balladen opstod for snart to år siden, da bandemedlemmer opholdt sig ved en kiosk på Hasle Torv i Aarhus. Her dukkede der pludselig tre biler op, og ud stod en række mænd, som angiveligt er medlemmer af en rivaliserende bande fra Brabrand.

Seks til otte af disse bandemedlemmer gik hen mod Loyal to Familias medlemmer, som begyndte at kaste med flasker mod Brandbrand-gruppen.

Flere flasker røg gennem luften, inden Loyal to Familia-medlemmerne låste sig inde i kiosken. Senere kom de dog ud igen og genoptog flaskekastene. Politiet var da netop kommet frem til stedet og fik forhindret en optrapning af konflikten.

Trak sig tilbage

Hele seancen blev optaget på video, så det har været forholdsvis nemt for dommerne at danne sig et overblik over hændselsforløbet.

- Flaskekastene må anses som nødværge og de bevirkede også, at gruppen af angribere trak sig tilbage, fremgår det blandt andet af dommens præmisser.

Vestre Landsret lægger også vægt på, at bandemedlemmerne kan være blevet skræmte og ophidsede over det store opbud af modstandere.

Mens alle fem bandemedlemmer blev frikendt for volden, så blev tre af dem dog idømt mindre bøder og kortvarige fængselsstraffe for blandt andet at have overtrådt knivloven.

-Det ligger ikke altid lige til højrebenet at få frikendt bandemedlemmer, som har handlet i nødværge. Jeg noterer med tilfredshed, at Vestre Landsret holder fast i princippet om, at landets love skal være ens for alle, lyder det fra Mette Grith Stage.