Fem biler i trafikuheld på landevej

Fem biler har torsdag eftermiddag været involveret i et færdselsuheld på Hobrovej nord for Højslev Stationsby nær Skive.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

I første omgang betød det, at vejen var spærret, men det blev relativt hurtigt muligt at køre forbi stedet.

- Der skete det, at en bil holdt og ventede på at kunne dreje til venstre ind ad en mindre grusvej. Her holdt der tre biler bagved og ventede, men en tysk indregistreret bil overså tilsyneladende at de holdt stille, og så kørte vedkommende op i den bagerste af de forankørende, så den stødte ind i den foran og så videre, siger vagtchef Ole Vanghøj til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at der ikke er nogen personer, der er kommet alvorligt til skade, men at to personer er kørt til tjek på sygehuset.

- Vi er næsten færdige ude på stedet og mangler bare lige at få flyttet de sidste biler, siger vagtchefen.