Fem biler i ulykke på motorvej: Redningsmandskab i aktion

Fem biler er torsdag morgen involveret i en trafikulykke på Frederikssundsmotorvejen. Redningsmandskabet overvejer at spærre halvdelen af motorvejen af

Opdatering 07.45: Motorvejen er nu fuld farbar igen. Ingen alvorligt tilskadekomne

Fem biler har torsdag morgen omkring klokken 7 været involveret i en trafikulykke på Frederikssundsmotorvejen i østgående retning ved afkørsel 5 Ejby.

Det oplyser vagtchef ved Vestegnens Politi Thomas Majbom til Ekstra Bladet.

Ifølge vagtchefen er et spor ligenu spærret af på den befærdede motorvej og det store uheld giver derfor trafikale udfordringer i myldretidstrafikken.

- Trafikken er ramt, men lige nu glider det ude på stedet. Anden og tredje vejbane er fortsat åben for trafik, men vi kan komme i en situation, hvor vi bliver nød til at spærre hele den østgående retning af i forbindelse med oprydningsarbejdet, siger Thomas Majbom.

Foreløbigt er det for tidligt at sige, hvad status er på de implicerede i ulykken, men vagtchefen oplyser, at der er sendt i hvert fald en ambulance til stedet.

- Der er muligvis en tilskadekomst. Men graden og vedkommendes tilstand er ukendt. Vi har rekvireret en ambulance til stedet.