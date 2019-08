Fem børn døde i amerikansk børnehavebrand

Natten til søndag amerikansk tid blev myndighederne i den lille by Eric i den amerikanske delstat Pennsylvania kaldt ud til en voldsom brand i en børnehave.

Da brandvæsnet nåede frem, var flere af de personer, som opholdt sig på daginstitutionen, der har døgnåbent, allerede fanget i flammerne - herunder flere børn.

I alt omkom fem børn i alderen otte måneder til syv år i dødsbranden. Det skriver det amerikanske medie Time.

Mistede fire børnebørn

Ejeren af børnehaven blev omgående fløjet til hospitalet, hvor han blev behandlet for brandskader. En nabo pådrog sig også skader under branden. De er begge uden for livsfare.

Valerie Lockett-Slupski var bedstemor til fire af de børn, der mistede livet under branden. Hun fortæller til Time, at hendes børnebørn overnattede på daginstitutionen, fordi deres forældre var på arbejde.

- Vi er alle et sted, hvor vi har mistet. Nu prøver vi bare at finde ud af, hvordan det kunne ske, siger hun til mediet.

Brandinspektør John Widomski fastslår, at man endnu ikke ved præcis, hvordan branden opstod, men han understreger, at branden er begyndt i dagligstuen på første sal.

Ifølge brandmyndighederne levede daginstitutionen op til alle sikkerhedskrav forud for branden.