Fem dræbt: Helikopter styrtede i floden i New York

Helikopter med seks personer styrtede i New York-flod. Både politi og brandvæsen sendte redningsfolk og dykkere til ulykkesstedet

En helikopter med seks personer om bord styrtede søndag aften ned i East River i New York City.

I alt fem personer har mistet livet. To passagerer blev dræbt på stedet, mens tre siden er afgået ved døden på hospitalet.

Det bekræfter en talsmand for New York Police Department ifølge nyhedsbureauet AP.

Piloten reddede sig selv ud af helikopteren, mens tre andre blev hjulpet ud i live af redningsfolk. De tre er dog altså siden blevet erklæret døde, og kun piloten ser ud til at overleve det voldsomme styrt.

Både politi og brandvæsen sendte redningsfolk og dykkere til stedet. Kystvagten var også involveret i redningsaktionen.

En større redningsaktion blev indledt, da helikopteren styrtede ned. Foto: AP

Helikopteren, der er af typen Eurocopter AS350, var lejet i forbindelse med en foto-opgave, oplyser nyhedsbureauet.

- Håber alle er ok!

Øjenvidner har lagt videoklip af ulykken på Twitter. Et klip viser en rød helikopter, der rammer vandet.

- Har netop overværet en helikopter, der er styrtet i East River… håber alle er ok, lyder det fra Twitter-brugeren JJmagers.

Helicopter plunges into NYC’s East River.



Video credit: @River JJmagers.

Brianna Jesme, 22, overværede ulykken:

- Den landede lidt på siden og væltede om på taget. I over et minut kom ingen ud af helikopteren, fortæller hun til New York Daily News.

Ulykken skete nord for Roosevelt Island, der ligger mellem Manhattan og Queens.

En talsmand for de amerikanske luftfartsmyndigheder, FAA, bekræfter ulykken og oplyser, at Havarikommissionen vil efterforske sagen.

I 2009 kolliderede en helikopter af samme model med et lille privatfly over Hudson-floden. Ni mennesker blev dræbt, herunder en gruppe italienske turister.