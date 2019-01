Fem drenge skræmte Carolines hest ihjel med kanonslag - ingen af dem kan straffes

'Pixies sidste timer var i ubeskrivelig smerte.'

Sådan lød det blandt andet i et hjerteskærende Facebook-opslag fra den nu tidligere hesteejer Caroline Vinther Brandstrup fra Horsens, da hendes hest for lidt under en måned siden døde en forfærdelig død.

I opslaget skrev hun, hvordan hesten, som hun beskriver som sin allerbedste ven, gik i panik, da nogle drenge fyrede et kanonslag af lige ved siden af folden. Pixie ville løbe i sikkerhed i sin boks, men faldt og flåede både nerver og bækken i stykker.

Bliver ikke sigtet

Sydøstjyllands Politi har nu efterforsket sagen og har fundet de fem drenge, som 6. december tændte det kanonslag, der endte med at skræmme livet af Pixie. Efterfølgende blev hesten aflivet.

Det skriver TV2 Østjylland.

Men selvom kanonslag hører under den ulovlige kategori knaldfyrværkeri, som ved overtrædelse straffes med bøde og i særligt grove tilfælde fængsel i op til to år, bliver de fem drenge ikke sigtet. De er nemlig alle fem 14 år gamle og er dermed under den kriminelle lavalder.

Vicepolitiinspektør Poul Steffensen er dog sikker på, at drengene har fået sig en stor lærestreg.

- De er lokale og rigtig kede af det. De havde ikke i deres vildeste fantasi forestillet sig, at kanonslaget ville genere nogen, siger Poul Steffensen til TV2 Østjylland.

En splittet følelse

Over for mediet giver Caroline Vinther Brandstup udtryk for, at hun nu sidder tilbage med en splittet følelse. For på den ene side er hun glad for, at de kommer til at stå til ansvar for deres handlinger. Men så alligevel ikke helt, når de ikke kan blive straffet.

- Jeg ved dog, at det her har fået de drenge til at tænke sig om, og det er det vigtigste, siger hun til TV2 Østjylland.

Ekstra Bladet har forsøgt at komme i kontakt med Caroline Vinther Brandstrup. Indtil videre uden held.

Ligeledes har Ekstra Bladet kontaktet Sydøstjyllands Politi for en kommentar fra vicepolitiinspektør Poul Steffensen, men han kan ikke kontaktes før mandag.