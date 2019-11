Fem fængslet i hemmelig våben-sag

To er udleveret fra Sverige og fem sidder nu fængslet for 'grov international kriminalitet'. Det handler om våben

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Fem mænd sidder nu varetægtsfængslet i en hemmelig sag, som politiet betegner som ’grov international kriminalitet’. Tre blev anholdt ved en aktion 9. november på en rasteplads ved Ejer Bavnehøj syd for Skanderborg.

De blev fængslet for dobbeltlukkede døre, hvor sigtelserne ikke kom frem, og nu er to sigtede blevet udleveret fra Sverige og varetægtsfængslet i hemmelighed ved retterne i Kolding og Horsens 16. og 18. november.

Ekstra Bladet kan nu afsløre, at sagen handler om våben. Der er rejst sigtelser for besiddelse af våben på offentligt sted under særligt skærpende omstændigheder. Det fremgår af svenske retsdokumenter. Der er dog ingen nærmere oplysninger om våbensagen.

Boet i Sverige i 12 år

De to udleverede mænd er en 34-årig serbisk statsborger, der er bosat i Göteborg, og en 33-årig svensk statsborger bosat i Jönköping. Begge nægter sig skyldige. Serberen modsatte sig udlevering til Danmark, mens den 33-årige frivilligt lod sig udlevere, selvom han nægter sigtelsen.

Begge blev anholdt i Sverige på en nordisk arrestordre samme dag som aktionen ved Ejer Bavnehøj. Den 33-årige er ukendt af svensk politi, mens den 34-årige kun er kendt for færdselsforseelser.

Under retsmødet i Göteborg, hvor den 34-årige blev fremstillet med henblik på udlevering til Danmark, forklarede han, at han har boet i Sverige i 12 år. Han har fast arbejde og bopæl i Sverige, og hans kone er gravid i ottende måned.

Den svenske domstol fængslede begge mænd, fordi der var risiko for, at de ville unddrage sig udleveringen til Danmark. For serberens vedkommende mente retten også, at han kunne ødelægge beviser og forhindre efterforskningen.

Se også: Tre danskere fængslet: - Grov international kriminalitet