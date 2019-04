Fem fremstilles nu: Nægter sig skyldig i drab

De fem mænd er sigtet for drab og drabsforsøg efter blodbadet i Rungsted lørdag aften

RETTEN I HILLERØD (Ekstra Bladet): Det lille retslokale i Retten i Hillerød var fyldt til randen med advokater og journalister, da fem mænd blev fremstillet i forbindelse med drabet på en 20-årig mand i Rungsted lørdag aften.

De sigtes alle for drab og drabsforsøg på fire mænd, men nægter sig skyldige.

Fire af mændene har udenlandsk-klingende navne, mens den sidste har et dansk navn. De blev beskyttet af et navneforbud, ligesom der også blev nedlagt navneforbud for drabsofferet af hensyn til hans familie.

Kaotisk gerningssted: Ofre skudt, påkørt og stukket

En af mændene blev ligeledes sigtet for besiddelse af en pistol, der blev fundet i et kælderrum i forbindelse med anholdelse af manden. Den del erkendte han.

En af de sigtede, der var iklædt hvide tøfler og en blå DNA-dragt, ville, før retsmødet gik i gang, vide, hvor hans advokat var, men blev af en politimand bedt om ikke at tage kontakt til de øvrige sigtede.

Da retten blev sat, var der anmodning om navneforbud for de sigtede og den dræbte. Det efterkom retten.

Desuden anmodede anklageren om lukkede døre, fordi der er tale om en meget alvorlig sag, og der ville komme oplysninger frem i grundlovsforhøret, som de ikke ønskede skulle komme frem i pressen eller offentligheden på nuværende tidspunkt. Blandt andet fordi der stadig ifølge politiet er medgerningsmænd på fri fod. Det efterkom dommeren trods protester fra pressen.

Birgitte havnede midt i drabs-panik: - Han virker helt oppe at køre

Grundlovsforhøret fortsætter nu bag lukkede døre.

På et pressemøde fortalte chefpolitiinspektør Magnus Andresen, at der var anholdt 22 i løbet af natten. Syv personer blev anholdt på stedet, men er løsladt nu, fordi de ikke har den tilknytning til hændelsen, som politiet troede i går. Derudover har de anholdt seks personer i Greve-området. De blev også løsladt efterfølgende.

- Og så står vi med anholdte, der er anholdt andre steder på Sjælland. Og det er dem, som vi nu har begrundet mistanke om, at de har deltaget i hændelsen i går. De bliver fremstillet i grundlovsforhør i løbet af søndag eftermiddag, sagde han.