Fem gerningsmænd begår umotiveret overfald

En 20-årig mand blev mandag eftermiddag offer for et overfald, da han stod af bussen på Ærø. Politiet søger vidner

Mandag eftermiddag omkring klokken 16.10 står en 20-årig mand af bussen på Honnørkajen i Marstal, Ærø. Kort efter bliver han overmandet af en gruppe på fem unge mænd, som tildeler ham flere slag i hovedet og på overkroppen.

Ifølge Fyns Politi er der tale om et helt umotiveret overfald. Den 20-årige kender ingen af overfaldsmændene, og ifølge den forurettede var de ikke med bussen, men fulgte efter ham, da han steg af.

Fyns Politi efterforsker sagen, som de opfatter som et enkeltstående tilfælde. De søger vidner, der kan have lagt mærke til noget på stedet.

Det sparsomme signalement af gerningsmændene lyder, at der er tale om tre unge mænd af udenlandsk herkomst samt to danske mænd. En gerningsmand talte dårligt dansk, og en anden var iført en omvendt kasket og havde langt, sort hår, som hang ned over ansigtet.