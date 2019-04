Fem i Retten: Stjal strøm for millioner og drev skunkgartnerier

Tilegnede sig strøm for godt 1.800.000 kr og producerede lidt over 100 kilo cannabis, lyder det i anklageskrift

Fem mænd - to med danske navne og tre med vietnamesiske - er nu tiltalt i forbindelse med driften af en række forskellige lyssky gartnerier, hvor man dyrkede det potente cannabis-produkt, skunk.

I alt fem gartnerier står den tiltalte skunkliga i følge anklageskriftet bag.

Tre af gartnerierne er de alle fem tiltalt for, men de tre vietnamesere er tiltalt for at drive et i fællesskab. Det sidste skal to af vietnameserne have drevet, lyder det i anklageskriftet.

Dertil kommer et anklagepunkt om tyveri af strøm i fire tilfælde, hvor man i forbindelse med driften, der er ganske strømkrævende. Anklageskriftet beskriver, hvordan den tiltalte liga uretmæssigt tilegnede sig strøm for godt 1.800.000 kroner.

De fem gartnerier fordelte sig således, at tre var på Lolland, mens et lå ved Haslev og det sidste i Hvidovre.

Anklageskriftet beskriver, at ligaen nåede at fremstille knap 120 kilo skunk, før politiet satte en stopper for ulovlighederne.

Den tiltalte hashkriminalitet udspandt sig hovedsageligt i første halvdel og henover sommeren i 2018.

Det vides ikke, hvordan de fem tiltalte forholder sig til anklagerne. Retssagen er begyndt i dag.