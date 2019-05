Fem køer er torpederet på motorvej

Politiet har lukket E39 Hirtshalsmotorvejen ved Hjørring, efter at fem køer blev ramt på motorvejen

Fem køer er blevet torpederet af biler på E39 Hirtshalsmotorvejen ved Hjørring.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Carsten Højrup.

- Op mod ti køer er brudt igennem et hegn og endt ude på motorvejen, siger vagtchefen.

Først blev en ko ramt af en bil, hvor sammenstødet var så hårdt, at bilen endte oven på koen.

Da politiet kom ud til ulykken fik det meldinger om, at flere biler havde ramt yderligere fire køer en kilometer sydpå i nordgående retning.

De fem køer er alle blevet aflivet som følge af uheldene.

Der er ikke meldinger om nogen personskader.

Motorvej åbent igen

Politiet har lørdag morgen åbnet Hirtshalsmotorvejen i nordgående retning igen, efter at den i løbet af natten har været spærret.

- Motorvejen har været lukket i cirka halvanden time, men er åbnet igen, skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Politiet er lørdag morgen stadig i gang med at skimme motorvejen sammen med køernes landmand for at finde de resterende tre køer.

Derfor beder politiet bilister om at passe på, når de kører på motorvejen.

- Politiet opfordrer bilister til at udvise agtpågivenhed og holde øje, så der ikke sker yderligere uheld, skriver politiet videre på Twitter.