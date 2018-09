Fem kvinder udvist

Østjyllands Politis Sektion for Særlige Sager har været på aktion mod ulovligt arbejde hos forskellige massageklinikker i politikredsen. Aktionen, der blev udført i sidste uge, fører nu til udvisning og indrejseforbud til i alt fem kvinder fra Thailand og Brasilien.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Sektionen for Særlige Sager fra Østjyllands Politi besøgte tre forskellige massageklinikker, og på to af stederne var der noget at komme efter.

Først fandt de frem til tre kvinder med thailandsk statsborgerskab på en massageklinik i Aarhus, og siden to kvinder med brasiliansk statsborgerskab, der arbejdede på en massageklinik i Randers. Ingen af de fem kvinder havde tilladelse til at arbejde i Danmark, hvilket de blev sigtet for og erkendte.

- Vi har løbende aktioner målrettet mange forskellige arbejdsplader for at sikre, at der ikke bliver brugt ulovlig arbejdskraft. Blandt andet reagerer vi på konkrete anmeldelser, ligesom vi deltager i de landsdækkende aktioner mod menneskehandel, som Rigspolitiet koordinerer for hele landet, siger politikommissær hos Østjyllands Politi, Peter Bay, i pressemeddelelsen.

Han tilføjer, at sektionen forventer at lave nye, opfølgende indsatser i den kommende tid.

Den yngste kvinde løsladt

De fem anholdte kvinder, der er i alderen 22 til 40 år, er alle blevet fremstillet i grundlovsforhør. Her blev de udvist af Danmark og fik forbud mod at rejse ind i landet igen. De fire af kvinderne blev foreløbigt varetægtsfængslet, indtil deres udrejse endeligt er på plads.

Den sidste, en 22-årig kvinde fra Thailand, blev løsladt efter grundlovsforhøret, da det ikke kan udelukkes, at hun har været offer for menneskehandel. Hendes sag er derfor overgået til Center Mod Menneskehandel, der skal sørge for, at hun rejser ud af Danmark. Derudover vil Østjyllands Politi på baggrund af afhøringen af hende vurdere, om der er grundlag for at rejse sigtelse mod eventuelle bagmænd.

Derudover undersøger politiet nu, om de fem kvinder har været ansat af nogen.

- I de fem konkrete sager undersøger vi, om der er noget ansættelsesforhold, som i bekræftende fald vil kunne straffes med klækkelige bøder, der kan løbe op i over 100.000 kroner, siger politikommissær Peter Bay i pressemeddelelsen fra Østjyllands Politi.