Fem mænd fængslet for bandedrab i Husum

Fem mænd fra bandemiljøet er torsdag i et i grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for drab og drabsforsøg i Husum.

Drabsforsøget skete i Gadelandet 3. april, og fem dage senere blev der begået et drab, da en 22-årig mand blev skudt på Åfløjen.

Efter blodig konflikt: Bandefolk fængslet for drab og drabsforsøg

Gerningsmændene havde siddet i flere timer og ventet på offeret, inden de begik forbrydelsen, har politiet tidligere oplyst.

De anholdte er alle fra den forbudte bande Loyal To Familia, erfarer Ritzau.

Anholdelserne skete i løbet af onsdagen. Den ene af mændene blev anholdt i Enner Mark Fængsel ved Horsens. Her var han ved at afsone straffen i en anden sag, oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

De uhyggelige detaljer: Dødelig bandekonflikt optrappet

De anholdte er i alderen fra 22 til 41 år. De øvrige blev anholdt forskellige steder i hovedstadsområdet.

Fire af de fem er registrerede bandemedlemmer, oplyser politiet.

Drabet på den 22-årige skete lidt før klokken 14. Gerningsmændene havde siddet i en bil og ventet i lang tid på, at offeret kom ud på en parkeringsplads.

Manden blev dræbt i en byge af skud fra en Colt pistol og en Uzi maskinpistol. I den bil, han havde sat sig ind i, var der skudhuller i sidevinduerne og i bagruden.

Efter drabet kørte gerningsmændene til Klausdalsbrovej. Her brændte de deres bil med de brugte våben af.

Bare fire dage forinden havde politiet på grund af voldsom strid mellem to grupper indført en visitationszone i netop Husum.

I torsdagens pressemeddelelse taler vicepolitiinspektør Knud Hvass fra afdelingen for organiseret kriminalitet om en langvarig og intens efterforskning i de otte måneder siden drabsforsøget og drabet.

- Det er derfor med meget stor tilfredshed, at vi nu har kunnet foretage disse anholdelser. Vi er slet ikke færdige med efterforskningen, og jeg forventer, at der vil ske flere anholdelser i sagerne, siger han.

De fem sigtes ikke kun for drab og forsøg på drab. Politiet mener også at kunne bevise, at de i en række tilfælde har besiddet skydevåben.

Drab, konflikt og skyderier: Forbudt bande rører på sig

Alle forbrydelserne skal være sket som led i en verserende konflikt, og dermed er der - såfremt de senere tiltales og findes skyldige - udsigt til en strengere straf end normalt.

Efter en række voldsomme og blodige begivenheder blev Loyal To Familia foreløbigt forbudt af politiet i september 2018. Siden har to domstole godkendt indgrebet. Først Københavns Byret i januar og senest Østre Landsret i november.

Skud-drama: Forbudt bande spøger i konflikt