Fem mænd i retten efter skud og knivstik

Politiet kræver fem mænd fængslet for drabsforsøg efter masseslagsmål lørdag aften

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Lige nu bliver fem mænd fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret. En af dem in absentia, da han er hospitalsindlagt.

De er alle sigtet for forsøg på manddrab, subsidiært grov vold.

Det sker efter et masseslagsmål lørdag aften ved 23-tiden på Tølløsevej i Brønshøj. Ifølge sigtelsen angreb tre af mændene - sammen med flere uidentificerede medgerningsmænd - de to andre med kniv og slagvåben. Under angrebet skød de desuden den ene i benet.

De to mænd forsvarede sig, men brugte i den forbindelse kniv mod en af angriberne, der blev ramt af adskillige knivstik på kroppen, så han endte på hospitalet i kunstig koma.

Derfor skal de to mænd, der indledningsvist var ofre, også foran en dommer.

En efter en blev mændene, der alle er udenlandske statsborgere, ført ind i retten. Den første hoppede på et ben, mens han blev støttet af en betjent og vred sig i smerter. En anden var iført en af politiets hvide dna-dragter.

Seks anholdt efter skyderi og slagsmål

Tæt bevogtet af uniformerede betjente tog de sigtede plads ved siden af deres forsvarsadvokater og tolke.

Senioranklager Søren Harbo anmodede om lukkede døre - af hensyn til at der er gerningsmænd på fri fod og sagens tidlige stadie.

Dette valgte dommeren at efterkomme, og derfor vides det ikke, hvordan mændene forholder sig til sigtelserne.

Opdateres ...