Fem mænd i sag om svindel: Snød kommune for millionbeløb

Fem mænd skal nu en tur retten i en sag, hvor en kommune på Københavns Vestegn er blevet franarret et millionbeløb. Komplekset er omtalt i sagens retsmødebegæring.

At der er tale om en retmødebegæring - og ikke et anklageskrift - indikerer, at der i en eller anden form er tale om en tilståelsessag for de sigtede.

Anklager i sagen, Helene Yde, ønsker ikke at kommentere yderligere, før sagen er blevet retsligt behandlet.

I retsmødebegæringen beskrives det, hvordan en af de fire sigtede som kommunalt ansat socialrådgiver i forening med de sagens øvrige parter skal have svindlet sig til 6,3 millioner kroner ved på forskellig vis at have fusket med det kommunale edb-system.

Pengene var betaling for fiktive kursusaktiviteter, lyder det i retsmødebegæringen.

De fire øvrige sigtede fungerede - ifølge retsmødebegæringen - som direktører i forskellige selskaber, der specielt var oprettet med det ene formål, at malke det offentlige system for penge.

I dokumentet lyder det, hvordan den sigtede socialrådgiver ændrede, tilføjede eller slettede i edb-systemet for derved at få adgang til pengene, der blev faktureret og udbetalt som de omtalte kursus-aktiviteter, som de fiktive selskaber stod registreret til at have udføre.

Ekstra Bladet og Fagbladet 3F har i fællesskab researchet på sagen, og her fremgår det, at sagens to formodede hovedmænd er onkel og nevø.

Alle fem sigtede kender hinanden fra tidligere, hvor de er opvokset i samme midtsjællanske by. De har alle anden etnisk baggrund.

Sagen er endnu ikke berammet.