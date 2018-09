Fem mænd truet med oversavet jagtgevær: De væltede et vejskilt

34-årige Brian Lendzian fra Broager er blevet idømt en straf på to år og fire måneders fængsel for at have truet fem mænd på gaden i Sønderborg.

Ifølge retsreferatet i jv.dk havde manden taget både stesolider, drukket en del øl og en halv flaske vodka forud for episoden, der fandt sted 20. maj i år.

Sammen med en kammerat overværede Brian Lendzian, hvordan fem berusede mænd væltede et vejskilt midt i Sønderborg.

Det syntes Brian Lendzian var en tand for meget. Han bad derfor mændene om at rejse skiltet op igen.

Overtaget narko-gæld

Ifølge jv.dk endte det hele i slagsmål og tumult. Pludselig trak Brian Lendzian et oversavet jagtgevær og sagde angiveligt: 'Nu skal I fucking dø.'

Brian Lendzian forklarede i retten, at han havde geværet med sig som personlig beskyttelse. Manden havde nemlig overtaget en narkogæld fra sin bror, som er tidligere narkoman.

Retten fandt det dog ikke bevist, at Brian Lendzian havde truet med at dræbe de fem mænd. Geværet var da heller ikke skarpladt, og patronen passede slet ikke til geværtypen.

Ifølge jv.dk mod manden dommen og han blev sendt direkte tilbage i cellen.