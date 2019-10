Fem mennesker mister livet i blodigt døgn på danske veje

Weekendens første døgn blev usædvanligt blodigt på de danske veje, hvor fem mennesker mistede livet i fem forskellige ulykker.

Døgnets første dødsulykke skete på Amtsvejen ved Hundested natten til lørdag. Her mistede en 18-årig mand livet, da han i en personbil kørte frontalt ind i en modkørende lastbil.

Lørdag eftermiddag gik det galt på Grenåvej i Randers. Her blev en 52-årig motorcyklist dræbt, da han kørte ind i en traktor, der var ved at krydse vejen.

Nogle timer senere blev en 93-årig mand fra Gilleleje dræbt i en trafikulykke på Smidstrup Strandvej. Af ukendte årsager kom han over i den forkerte kørebane, hvor han kørte frontalt ind i en bus.

Hverken chaufføren eller de syv passagerer i bussen kom noget til ved ulykken.

Blot en time senere mistede en 27-årig mand livet på Fyn. Sammen med en 60-årig mand kørte han i sydlig retning ad Ørbækvej nord for Svendborg.

Af ukendte årsager mistede føreren, som formentlig var den 27-årige, herredømmet over bilen, der røg tværs over vejen og endte i grøften. Den ældre mand blev kvæstet ved ulykken, men er uden for livsfare.

Natten til lørdag var to teenagere på vej over den gamle Lillebæltsbro på en knallert, da det gik galt.

På broen ramte de en kantsten og væltede over i en jerndrager. Ingen af dem bar styrthjelm. En 17-årig dreng blev dræbt, mens en 19-årig mand blev alvorligt kvæstet.

Hele sidste år kostede trafikulykker ifølge Danmarks Statistik 171 danskere livet - det svarer til mindre end et menneskeliv hver anden dag.

I det seneste døgn har flere end 10 gange så mange mennesker altså mistet livet i forhold til et gennemsnitligt døgn.