Fem personer er dræbt og 25 såret i masseskyderi i Texas

Mindst fem personer er omkommet i et masseskyderi lørdag eftermiddag lokal tid i den amerikanske delstat Texas.

Desuden er 25 andre personer blevet ramt af skud. Det gælder 21 civile og fire politibetjente

Det oplyser en talsmand for politiet i Odessa ifølge NBC News og andre amerikanske medier.

Skyderiet fandt sted i byerne Odessa og Midland, der ligger i den vestlige del af Texas.

Gerningsmanden blev dræbt her ved Cinergy-biografen i Midland, Texas. Foto: Ritzau Scanpix

Blandt de dræbte er den formodede gerningsmand.

- Den aktive skytte blev skudt og dræbt ved Cinergy i Odessa, skriver politiet i Midland på Facebook. Cinergy er et stort kompleks af biografer.

ABC News rapporterer, at det hele begyndte, da den mistænkte gerningsmand blev standset af politiet i trafikken og affyrede skud mod en betjent.

Det udviklede sig til et masseskyderi, hvor den mistænkte kørte rundt og skød mod både civile og politibetjente fra en postbil, han havde stjålet.

- En person - muligvis to - kører i øjeblikket rundt i Odessa og skyder tilfældige personer. På nuværende tidspunkt er der adskillige skudofre. Den mistænkte har lige stjålet en postvogn fra U.S. Mail, skrev politiet tidligere lørdag på Facebook ifølge NBC News.

Politiet rådede folk til at "komme væk" fra veje og være ekstremt opmærksomme og varsomme.

Odessa er en by med knap 120.000 indbyggere.

Politiet beskriver den mistænkte gerningsmand som en hvid mand i 30'erne.

Motivet til skyderiet er endnu ukendt.

Det er kun fire uger siden, at Texas sidst blev ramt af et dødeligt masseskyderi.

Lørdag 3. august blev 22 personer skudt og dræbt ved en Walmart-butik i byen El Paso, Texas.

En 21-årig mand er sigtet for at stå bag angrebet. Han menes at stå bag et slags manifest, som blev offentliggjort kort før angrebet, der betegner det som "et svar på den latinamerikanske invasion" af Texas.

Dagen efter, søndag 4. august, blev ni personer skudt og dræbt i Dayton, Ohio.

Her blev en 24-årig formodet gerningsmand skudt og dræbt af politiet.