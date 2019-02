Fem personer i ulykke: Mand dræbt

En alvorlig færdselsulykke har tvunget politiet til at spærre Sorøvej på ubestemt tid. En mand har mistet livet

En person har mistet livet i en alvorlig ulykke på Sorøvej ved Skellebjerg nord for Slagelse.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

Dianalund. Sorøvej ved Skellebjerg. Alvorligt færdselsuheld. Sorøvej helt spærret. Ingen tidshorisont. Søg alternativ rute. Til pressen: ingen yderligere oplysninger pt. VIS HENSYN #politidk — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) 15. februar 2019

Ifølge politiet er der tale om et sammenstød, hvor to biler med fire personer - alle mænd - er kørt frontalt ind i hinanden. Fem ambulancer, to lægebiler og flere betjente skulle være til stede.

Den afdøde kørte alene i den ene bil. Føreren af den anden bil er bragt til Slagelse Sygehus og er desuden anholdt - mistænkt for spirituskørsel.

En passager fra samme bil som den anholdte er fløjet til Rigshospitalet, oplyser politiet til TV Øst. Politiet kan ikke fortælle, hvor svært kvæstet han er.

Politiet fik anmeldelsen klokken 10.07. De oplyser, at der er åbnet i begge retninger igen.

På Twitter beder politiet bilister om at give redningsmandskab og politi plads og arbejdsro..

Dianalund. Vi anmoder bilisterne om at respektere afspærringen ifb det alvorlige færdselsuheld på Sorøvej. Giv venligst redningsmandskab og politi plads og arbejdsro. #politidk — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) February 15, 2019

Opdateres...