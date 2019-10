Fem personer omkom under brand i fabrik

Søndag er fem personer omkommet i en brand på en tøjfabrik i Chile.

Det er sket i forbindelse med de uroligheder, der de seneste dage er eskaleret i hovedstaden Santiago og flere andre byer i landet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Fabrikken blev angiveligt sat i brand af personer, der var i gang med at plyndre bygningen, som ligger i en forstad til Santiago.

- Desværre er der fundet fem lig inde i fabrikken, siger Diego Velazques, leder hos brandvæsnet i Santiago, ifølge AFP.

Santiago har de seneste uger været ramt af protester mod højere billetpriser på offentlig transport samt høje leveomkostninger i Chile, der har en af Sydamerikas mest veludviklede økonomier.

Særligt i løbet af weekenden har protesterne udviklet sig både voldeligt og voldsomt.

Tidligere søndag kom der meldinger om, at mindst to personer omkom i en brand i et supermarked.

Militæret har indført udgangsforbud flere steder i hovedstaden, og præsident Sebastian Piñera har erklæret undtagelsestilstand i landet.