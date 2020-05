Fem personer reddet efter kæntring

Et drama udspillede sig sent søndag aften for fem personer i Agersø Sund, der ligger ud for Skælskør og Korsør.

De var sejlet ud i jolle, da den pludseligt kæntrede. Alle fem personer blev dog reddet i land af en civil motorbåd.

Det oplyser Forsvaret på Twitter.

- Nu står de alle fem og taler med ambulancepersonalet på kajen, siger Lars Westerweel, der er vagtchef hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

Anmeldelsen indløb omkring klokken 23.20.

- Jeg har endnu ingen informationer om, hvorfor det skete, siger Lars Westerweel, der er vagtchef hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Ifølge Forsvaret havde ingen af personerne redningsveste på. Der blev tilkaldt to redningshelikoptere og flere ambulancer.