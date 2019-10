Fem skudt i lejlighed i Chicago

Fem personer er skudt i en lejlighed i Chicago, USA.

Fire af dem blev dræbt på stedet.

Det skriver CNN.

En person er anholdt efter skyderiet, der fandt sted lørdag aften amerikansk tid.

Den mistænkte er en 67-årig pensioneret bygningsarbejder, der er nabo til ofrene. Han kender altså de personer, han mistænkes for at have skudt.

- Da han gik ind i naboens lejlighed, sad fire personer omkring et bord og spiste aftensmad, forklarer Anthony Riccio, en talsperson fra politiet. Han fortsætter:

- Af grunde, vi ikke kender til endnu, åbnede han ild og slog dem ihjel.

Men grusomhederne stoppede ikke ved middagsbordet.

Efter at have skudt de fire personer, gik gerningsmanden ovenpå og skød en kvinde.

Kvinden er i kritisk tilstand og er indlagt på hospitalet.